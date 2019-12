A revenit in tara dupa 11 ani munciti in strainatate. Ce surpriza a avut cand a incercat sa se angajeze

Doamna Elena Munteanu a revenit in tara dupa 11 ani petrecuti la munca in strainatate. Aceasta a dorit sa se angajeze ca educator la o cresa din Targu Jiu, numai ca a aflat ca nu are studii corespunzatoare.

Elena are studii superioare, dar pentru a participa la concurs avea nevoie de un document din care sa rezulte ca este specializata in educator-puericultor, care se obtine in urma unui curs cu o durata de numai sase saptamani.

Elena Munteanu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca a activat in invatamant si a obtinut chiar doua grade didactice. Cu toate acestea, dosarul ei a fost respins si nu a putut sa participe la concurs:

„Rusine, Romania! M-am intors acasa, in tara mea, dupa 11 ani de munca chinuiti printre straini, cu gandul si dorinta de a sta impreuna cu copiii si nepotelul meu pentru totdeauna! Am cautat locuri de munca la stat. Am gasit intr-un final publicate pe site cinci locuri de educator-puericultor. Am mers la institutia in cauza pentru depunerea dosarului de inscriere, dar nu am putut continua, deoarece prima conditie era de a avea un certificat, o adeverinta pe specializarea educator-puericultor. Nu erau suficiente studiile pedagogice pe care le aveam pe specializarea de educator si nicidecum studiile superioare cu durata anilor. Era mai important acel curs de «doi bani», cu durata de doar sase saptamani, facut mai mult la distanta si tocmai la Timisoara.

Mirarea a fost ca nici acolo nu m-am putut inscrie, deoarece imi trebuiau doar studii medii, doar un liceu cu o oarecare calificare. Puteam sa ma inscriu doar cu o declaratie pe propria raspundere ca nu am studii pedagogice si nici superioare. Si intreb eu, acum, oare este corect asa ceva? Un astfel de curs, cu o durata asa mica si facut de forma este mai important? Are mai multa pedagogie care este necesara in acest loc de munca o persoana cu doar un acel curs? Oare calificarea mea cu Colegiul de Invatator-Educator la universitate cu durata de patru ani si doua grade didactice obtinute in invatamant, vechimea de 11 ani la catedra erau de «Respins»?”

