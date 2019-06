A saptea editie a competitiei "Dolphin Cup", la final. Care au fost laureatele competitiei (galerie foto)

Duminică s-au încheiat, pe terenurile Complexului Sportiv al Academiei Hagi, întrecerile celei de-a șaptea ediții a competiției "Dolphin Cup", categoriile 2009, 2010 și 2011. Potrivit academiahagi.ro, laureatele ediției au fost Prosport Academy 2009, Chelsea București 2010 și CSC Ghiroda 2011. Două dintre cele trei echipe ale Academiei Hagi prezente în turneu au încheiat competiția pe locul secund, generațiile 2009 și 2011 pierzând finalele.După încheierea finalelor a avut loc festivitatea de premiere. În afara cupelor, diplomelor și medaliilor oferite laureatelor, organizatorii au oferit și câteva premii speciale, acordate astfel:Cel mai bun portar: Luca David (Prosport Academy)Cel mai bun jucător: Bogdan Dumitrașcu (Prosport Academy)Golgeter: Nicolas Bogdan (Prosport Academy) - 14 goluriCel mai bun portar: Haris Papalitsis (CSJ Craiova)Cel mai bun jucător: Iustin Alexandrescu (Chelsea București)Golgeter: David Ghenade (Champion București) - 13 goluriCel mai bun portar: Mihnea Pătru (Academia Hagi)Cel mai bun jucător: Călin Țiolan (CSC Ghiroda)Golgeter: David Țerna (Zimbru Chișinău) - 18 goluriora 9.00 New Stars București - Stars Brăila 0-2 (Grupa A)ora 9.00 Academia Hagi - Zimbru Chișinău 3-1 (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Sportul Onești 5-3 (Grupa B)ora 10.00 Interstar Sibiu - Corona Brașov 8-1 (Grupa B)ora 11.00 Atletico Arad - Poli Iași 6-2 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - Athletic Slatina 3-1 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - UTA Arad 9-1 (Grupa D)ora 12.00 Luceafărul Tr. Severin - FC Farul 3-0 (Grupa D)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Academia Hagi - New Stars București 9-0 (Grupa A)ora 16.00 Zimbru Chișinău - Stars Brăila 1-1 (Grupa A)ora 17.00 FCSB - Interstar Sibiu (Grupa B) 3-3ora 17.00 Sportul Onești - Corona Brașov 10-4 (Grupa B)ora 18.00 Athletic Slatina - Poli Iași 1-4 (Grupa C)ora 18.00 Atletico Arad - Champion București 5-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 5-1 (Grupa D)​ora 19.00 UTA Arad - FC Farul 2-0 (Grupa D)ora 9.00 Academia Hagi - Stars Brăila 4-0 (Grupa A)ora 9.00 Zimbru Chișinău - New Stars București 5-1 (Grupa A)ora 10.00 FCSB - Corona Brașov 7-2 (Grupa B)ora 10.00 Sportul Onești - Interstar Sibiu 0-5 (Grupa B)ora 11.00 Poli Iași - Champion București 1-4 (Grupa C)ora 11.00 Atletico Arad - Athletic Slatina 5-2 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - FC Farul 5-0 (Grupa D)ora 12.00 UTA Arad - Luceafărul Tr. Severin 2-0 (Grupa D)1.Academia Hagi 9p, 2.Zimbru Chișinău 4p, 3.Stars Brăila 4p, 4.New Stars București 0p.1.Interstar Sibiu 7p, 2.FCSB 7p, 3.Sportul Onești 3p, 4.Corona Brașov 0p.1.Atletico Arad 9p, 2.Champion București 6p, 3.Poli Iași 3p, 4.Athletic Slatina 0p.1.Prosport Academy 9p, 2.UTA Arad 3p, 3.Luceafărul Tr. Severin 3p, 4.FC Farul 0p.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Turneul 9-16: Stars Brăila (3A) - Coroba Brașov (4B) 2-1ora 16.00 Turneul 9-16: Sportul Onești (3B) - New Stars București (4A) 3-0ora 17.00 Turneul 9-16: Poli Iași (3C) - FC Farul (4D) 0-1ora 17.00 Turneul 9-16: Luceafărul Tr. Severin (3D) - Athletic Slatina (4C) 7-0ora 18.00 Sfert de finală: Academia Hagi (1A) - FCSB 10-3 (2B)ora 18.00 Sfert de finală: Interstar Sibiu (1B) - Zimbru Chișinău (2A) 1-3ora 19.00 Sfert de finală: Atletico Arad (1C) - UTA Arad (2D) 3-1​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academt (1D) - Champion București (2C) 11-1ora 8.00 Locurile 13-16: Corona Brașov - Poli Iași 1-6ora 8.00 Locurile 13-16: New Stars București - Athletic Slatina 1-1, 3-2 d.7mora 9.00 Locurile 9-12: Stars Brăila - FC Farul 0-4ora 9.00 Locurile 9-12: Sportul Onești - Luceafărul Tr. Severin 5-5, 6-7 d.7mora 10.00 Locurile 5-8: FCSB - UTA Arad 0-1ora 10.00 Locurile 5-8: Interstar Sibiu - Champion București 2-0ora 11.00 Semifinale: Academia Hagi - Atletico Arad 3-1ora 11.00 Semifinale: Zimbru Chișinău - Prosport Academy 0-8ora 12.00 Locurile 15-16: Corona Brașov - Athletic Slatina 1-6ora 12.00 Locurile 13-14: Poli Iași - New Stars București 1-1, 3-2 d.7mora 13.00 Locurile 11-12: Stars Brăila - Sportul Onești 0-2​ora 13.00 Locurile 9-10: FC Farul - Luceafărul Tr. Severin 0-1ora 14.00 Locurile 7-8: FCSB - Champion București 2-3​ora 14.00 Locurile 5-6: UTA Arad - Interstar Sibiu 0-3ora 15.00 Finala mică: Atletico Arad - Zimbru Chișinău 2-4​ora 15.00 Finala MARE: Academia Hagi - Prosport Academy 1-6ora 9.00 FCSB - Zimbru Chișinău 1-7 (Grupa A)ora 9.00 Interstar Sibiu - Athletic Slatina 1-3 (Grupa A)ora 10.00 Academia Hagi - CSJ Craiova 1-7 (Grupa B)ora 10.00 Valencia București - Viitorul Cluj 3-6 (Grupa B)ora 11.00 Chelsea București - Atletico Arad 4-3 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - Stars Brăila 8-0 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Dinamyk Craiova 4-7 (Grupa D)ora 12.00 New Stars București - Kinder Târgoviște 7-2 (Grupa D)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 FCSB - Interstar Sibiu 5-0 (Grupa A)ora 16.00 Zimbru Chișinău - Athletic Slatina 11-0 (Grupa A)ora 17.00 Academia Hagi - Valencia București 3-1 (Grupa B)ora 17.00 CSJ Craiova - Viitorul Cluj 5-2 (Grupa B)ora 18.00 Chelsea București - Champion București 6-5 (Grupa C)ora 18.00 Atletico Arad - Stars Brăila 5-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - New Stars București 9-3 (Grupa D)​ora 19.00 Dinamyk Craiova - Kinder Târgoviște 7-1 (Grupa D)ora 9.00 FCSB - Athletic Slatina 6-2 (Grupa A)ora 9.00 Zimbru Chișinău - Interstar Sibiu 3-3 (Grupa A)ora 10.00 Academia Hagi - Viitorul Cluj 3-4 (Grupa B)ora 10.00 CSJ Craiova - Valencia Academy 6-1 (Grupa B)ora 11.00 Chelsea București - Stars Brăila 6-2 (Grupa C)ora 11.00 Atletico Arad - Champion București 3-1 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Kinder Târgoviște 8-2 (Grupa D)ora 12.00 Dinamyk Craiova - New Stars București 2-5 (Grupa D)Clasament final Grupa A: 1.Zimbru Chișinău 7p, 2.FCSB 6p, 3.Athletic Slatina 3p, 4.Interstar Sibiu 1p.Clasament final Grupa B: 1.CSJ Craiova 9p, 2.Viitorul Cluj 6p, 3.Academia Hagi 3p, 4.Valencia București 0p.Clasament final Grupa C: 1.Chelsea București 9p, 2.Atletico Arad 6p, 3.Champion București 3p, 4.Stars Brăila 0p.Clasament final Grupa D: 1.Prosport Academy 6p, 2.Dinamyk Craiova 6p, 3.New Stars București 6p, 4.Kinder Târgoviște 0p.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Turneul 9-16: Athletic Slatina (3A) - Valencia București (4B) 0-2ora 16.00 Turneul 9-16: Academia Hagi (3B) - Interstar Sibiu (4A) 9-2ora 17.00 Turneul 9-16: Champion București (3C) - Kinder Târgoviște (4D) 6-1ora 17.00 Turneul 9-16: New Stars București (3D) - Stars Brăila (4C) 6-0ora 18.00 Sfert de finală: Zimbru Chișinău (1A) - Viitorul Cluj (2B) 10-4ora 18.00 Sfert de finală: CSJ Craiova (1B) - FCSB (2A) 5-2ora 19.00 Sfert de finală: Chelsea București (1C) - Dinamyk Craiova (2D) 5-2​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academy (1D) - Atletico Arad (2C) 7-2Duminică, 16 iunie 2019:ora 8.00 Locurile 13-16: Athletic Slatina - Kinder Târgoviște 5-2ora 8.00 Locurile 13-16: Interstar Sibiu - Stars Brăila 8-2ora 9.00 Locurile 9-12: Valencia București - Champion București 0-2ora 9.00 Locurile 9-12: Academia Hagi - New Stars București 10-1ora 10.00 Locurile 5-8: Viitorul Cluj - Dinamyk Craiova 3-1ora 10.00 Locurile 5-8: FCSB - Atletico Arad 4-2ora 11.00 Semifinale: Zimbru Chișinău - Chelsea București 2-5ora 11.00 Semifinale: CSJ Craiova - Prosport Academy 3-3, 6-4 d.7mora 12.00 Locurile 15-16: Kinder Târgoviște - Stars Brăila 4-1ora 12.00 Locurile 13-14: Athletic Slatina - Interstar Sibiu 4-7ora 13.00 Locurile 11-12: Valencia București - New Stars București 5-1​ora 13.00 Locurile 9-10: Champion București - Academia Hagi 2-5ora 14.00 Locurile 7-8: Dinamyk Craiova - Atletico Arad 3-2​ora 14.00 Locurile 5-6: Viitorul Cluj - FCSB 1-1, 2-4 d.7mora 15.00 Finala mică: Zimbru Chișinău - Prosport Academy 6-4​ora 15.00 Finala MARE: Chelsea București - CSJ Craiova 3-1Program Categoria 2011 - Dolphin Cup 2018Vineri, 14 iunie 2019:ora 9.00 New Stars București - Interstar Sibiu 2-7 (Grupa A)ora 9.00 Luceafărul Tg. Jiu - Athletic Slatina 2-0 (Grupa A)ora 10.00 CSC Ghiroda - Zimbru Chișinău 4-2 (Grupa B)ora 10.00 Dinamyk Craiova - Chelsea București 3-5 (Grupa B)ora 11.00 Academia Hagi - Champion București 7-2 (Grupa C)ora 11.00 U. Craiova - Delta Tulcea 8-0 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - Luceafărul Tr. Severin 3-2 (Grupa D)ora 12.00 Șoimii Dunăreni - FC Farul 6-1 (Grupa D)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 New Stars București - Luceafărul Tg. Jiu 7-7 (Grupa A)ora 16.00 Interstar Sibiu - Athletic Slatina 8-1 (Grupa A)ora 17.00 CSC Ghiroda - Dinamyk Craiova 12-1 (Grupa B)ora 17.00 Zimbru Chișinău - Chelsea București 9-0 (Grupa B)ora 18.00 Academia Hagi - U. Craiova 4-4 (Grupa C)ora 18.00 Champion București - Delta Tulcea 4-1 (Grupa C)ora 19.00 Prosport Academy - Șoimii Dunăreni 7-4 (Grupa D)​ora 19.00 Luceafărul Tr. Severin - FC Farul 3-2 (Grupa D)Sâmbătă, 15 iunie 2019:ora 9.00 New Stars București - Athletic Slatina 3-4 (Grupa A)ora 9.00 Interstar Sibiu - Luceafărul Tg. Jiu 7-1 (Grupa A)ora 10.00 CSC Ghiroda - Chelsea București 16-2 (Grupa B)ora 10.00 Zimbru Chișinău - Dinamyk Craiova 7-1 (Grupa B)ora 11.00 Academia Hagi - Delta Tulcea 8-0 (Grupa C)ora 11.00 Champion București - U. Craiova 0-4 (Grupa C)ora 12.00 Prosport Academy - FC Farul 5-1 (Grupa D)ora 12.00 Luceafărul Tr. Severin - Șoimii Dunăreni 3-2 (Grupa D)Clasament final Grupa A: 1.Interstar Sibiu 9p, 2.Luceafărul Tg. Jiu 4p, 3.Athletic Slatina 3p, 4.New Stars București 1p.Clasament final Grupa B: 1.CSC Ghiroda 9p, 2.Zimbru Chișinău 6p, 3.Chelsea București 3p, 4.Dinamyk Craiova 0p.Clasament final Grupa C: 1.Academia Hagi 7p, 2.U. Craiova 7p, 3.Champion București 3p, 4.Delta Tulcea 0p.Clasament final Grupa D: 1.Prosport Academy 9p, 2.Luceafărul Tr. Severin 6p, 3.Șoimii Dunăreni 3p, 4.FC Farul 0p.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ora 16.00 Turneul 9-16: Athletic Slatina (3A) - Dinamyk Craiova (4B) 1-6ora 16.00 Turneul 9-16: Chelsea București (3B) - New Stars București (4A) 0-2ora 17.00 Turneul 9-16: Champion București (3C) - FC Farul (4D) 5-3ora 17.00 Turneul 9-16: Șoimii Dunăreni (3D) - Delta Tulcea (4C) 5-0ora 18.00 Sfert de finală: Interstar Sibiu (1A) - Zimbru Chișinău (2B) 5-4ora 18.00 Sfert de finală: CSC Ghiroda (1B) - Luceafărul Tg. Jiu (2A) 9-1ora 19.00 Sfert de finală: Academia Hagi (1C) - Luceafărul Tr. Severin (2D) 6-3​ora 19.00 Sfert de finală: Prosport Academy (1D) - U. Craiova (2C) 4-6Duminică, 16 iunie 2019:ora 8.00 Locurile 13-16: Athletic Slatina - FC Farul 3-0ora 8.00 Locurile 13-16: Chelsea București - Delta Tulcea 2-4ora 9.00 Locurile 9-12: Dinamyk Craiova - Champion București 0-5ora 9.00 Locurile 9-12: New Stars București - Șoimii Dunăreni 1-6ora 10.00 Locurile 5-8: Zimbru Chișinău - Luceafărul Tr. Severin 10-0ora 10.00 Locurile 5-8: Luceafărul Tg. Jiu - Prosport Academy 2-6ora 11.00 Semifinale: Interstar Sibiu - Academia Hagi 3-3, 4-5 d.7mora 11.00 Semifinale: CSC Ghiroda - U. Craiova 7-1ora 12.00 Locurile 15-16: FC Farul - Chelsea București 3-0ora 12.00 Locurile 13-14: Athletic Slatina - Delta Tulcea 3-2ora 13.00 Locurile 11-12: Dinamyk Craiova - New Stars București 4-4, 8-7 d.7m​ora 13.00 Locurile 9-10: Champion București - Șoimii Dunăreni 2-6ora 14.00 Locurile 7-8: Luceafărul Tr. Severin - Luceafărul Tg. Jiu 1-6​ora 14.00 Locurile 5-6: Zimbru Chișinău - Prosport Academy 11-1ora 15.00 Finala mică: Interstar Sibiu - U. Craiova 5-1​ora 15.00 Finala MARE: Academia Hagi - CSC Ghiroda 3-8Lotul Academiei Hagi 2009, care a participat la Dolphin Cup 2019: David Munteanu, Ioan Mihai - portari; Teodor Iordache, Sebastian Murguleț, Petru Racoviță, Andy Seceleanu, David Enache, Nicolae Caraiane, Cosmin Mihai, Alesio Pambuca, Dimitrie Carabaș, Alexandru Goncear, Răzvan Plugaru, Sebastian Martinenco, Luca Apetroaei, George Șifiringă - jucători de câmp. Antrenor: Cosmin Constantin. Director coordonator: Mihai Stere.Lotul Academiei Hagi 2010, care a participat la Dolphin Cup 2019: Rareș Andrei, Eduard Antonescu, Andrei Balaban - portari, Zaid Massoussi, Mircea Gheorghe, Darius Nicolas Ion, Nikos Tararache, Christian Curt, Nicolae Terzi, Darius Constantin, Petru Zisu, David Mirică, Costa Cușu, Iustin Babu, Andrei Ciobotaru, Tasis Piștalu, Tudor Popa - jucători de câmp. Antrenor: Florin Burcea. Director coordonator: Constantin Mareș.Lotul Academiei Hagi 2011, care a participat la Dolphin Cup 2019: Mihnea Pătru, Rareș Negoiță - portari, Khemais Massoussi, Andrei Dajiu, George Grasu, Ianis Mela, Cristian Murguleț, Vasian Vrișcu, David Brătianu, Alexandru Rusu, Amir Ibrahim, Mihnea Nica, Teodor Darie - jucători de câmp. Antrenor: Cătălin Săndulescu. Director coordonator: Constantin Mareș.Sursa foto și text: academiahagi.ro