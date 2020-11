A studiat in Marea Britanie in Oxford și Londra, timp de 8 ani si candideaza in tara

La 16 ani am plecat la studii în Marea Britanie. Oxford și Londra, timp de 8 ani. Am știu încă din prima clipă că mă voi întoarce acasă. Am fost întrebată de atât de multe ori “De ce te-ai întors acasă?” și niciodată nu știam ce să răspund. Nu știam să ofer o explicație. Am ajuns să urăsc întrebarea asta. Tot ce știam era că vreau să mă întorc. Nicio clipă din cei 8 ani nu m-am gândit să rămân acolo după ce termin studiile.

Am iubit tot timpul România, și tot timpul am simțit că trebuie să-i dau mai mult și că tot ceea ce am învățat acolo voi pune în slujba țării mele.

Am încheiat studiile, am venit acasă și am găsit o cale de a mă implica. Era exact în perioada în care PNL a oferit încredere primului val de tineri care își doreau să contribuie la modernizarea României. În anul 2016, am devenit cel mai tânăr deputat din România. Știind că am ars etape și că nu făcusem, poate, destulă muncă în interiorul partidului, deși activam deja câțiva ani, mi-am propus să dau, efectiv, tot ceea ce pot mai bun pentru România, prin intermediul Partidului Național Liberal.

Am candidat și am devenit Președinte al Tineretului Național Liberal. Nu voi spune acum că TNL a devenit cea mai performată organizație politică de tineret din țară, deși sunt mândră de munca echipei noastre, dar voi spune că TNL promovează oameni de calitate. Și cantitatea e importantă, aș fi ipocrită să spun că nu. Tocmai am vorbit despre voturi, mai sus. Unde cantitatea e cea mai importantă. Cantitatea votului, nu calitatea celor care votează. Deocamdată!

Când privesc la ceea ce mă motivează, la colegii mei și la ceea ce ne așteaptă, miza candidaturii mele devine clară. La fel ca și miza acestei campanii, acestor alegeri și acestui vot. Aici nu este vorba despre a susține, a vota sau a câștiga mai multe puncte decât ceilalți competitori politici. Aici și acum se aleg învingătorii din lupta cu rezistența la schimbare.

Scrie pe pagina de facebook, Mara Mares, candidat PNL pentru Camera Deputatilor