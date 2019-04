A sunat la urgente sa comande burgeri. Reactia SURPRINZATOARE a autoritatilor

burger google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un baiat in varsta de 5 ani din statul american Michigan, care dorea mancare fast food, a sunat la serviciul de urgenta 911 pentru a plasa o comanda de burgeri, iar politistii au fost intelegatori si i-au adus la usa comanda. Potrivit Fox News, copilul a facut apelul la 911 in timp ce bunica lui, care il supraveghea, dormea. Cum a slabit Florin Dumitrescu 10 kg in doar o luna! A tinut o dieta criminala, dar cu care mergi la sigur ”Puteti sa imi aduceti niste burgeri de la McDonald’s?”, a spus baiatul dispecerului. Acesta, suspicios, a trimis un echipaj de politie sa vada daca micutul e bine. Pe drum spre casa copilului, agentul Dan Patterson a oprit la un restaurant fast food si i-a luat cev ...