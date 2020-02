A tinut ascuns 68 de ani! Acum s-a aflat ca Angela Similea...

Angela Similea

Una dintre cele mai indragite artiste ale tuturor timpurilor, Angela Similea (68 de ani), are o poveste de viata incredibila. Copilaria sa este in mod direct legata de Casa regala.



Parintii artistei, Gherghina si Petre, au lucrat la curtea Regelui Mihai. Tatal interpretei activa in armata regelui, iar mama ei se numara printre doamnele de companie ale Reginei Maria, bunica Majestatii Sale, Regele Mihai I. Angela Similea este primul copil al cuplului Gherghina si Petre Similea, care au fost angajati la Palatul elisabeta pana in decembrie 1947, cand a abdicat Regele Mihai.



Pe atunci, interpreta avea un an si jumatate. Dupa plecarea Regelui Mihai de la Palatul Elisabeta, tatal artistei si-a gasit de lucru la Uzinele Dacia. Tot in acea perioada, parintii Angelei Similea s-au mutat in cartierul Bucurestii Noi, pentru ca ulterior, s-au stabilit in cartierul bucurestean Drumul Taberei.



Angela Similea s-a nascut pe prispa casei



Solista a venit pe lume la margine la margine de Bucuresti, in Comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, fosta 30 decembrie. Venirea sa pe lume a fost una neobisnuita. Pentru ca Gherghina, mama sa nu a mai apucat sa ajunga la un dispensar comunal, Angela a venit pe lume, chiar pe prispa casei. Aici au apucat-o durerile facerii pe mama interpretei, iar moasa a fost bunica Angelei.



Bunica artistei a avut un vis ciudat inainte sa se nasca artista, vis ce prevestea ca Angela va ajunge o stea. „Eu nu m-am nascut intr-o familie cu posibilitati. Parintii mei au fost foarte modesti si, in afara scolii si a catorva ani de meditatii la franceza, altceva n-au putut sa-mi ofere. Parintii mei s-au stabilit in Bucuresti, pentru ca tata lucra la palatul regal, iar in perioada in care mama era insarcinata cu mine, locuiau la Muzeul Satului, pentru ca lucrau la Palatul Elisabeta, in perioada aceea. In momentul cand mama a simtit ca trebuie sa nasca, s-a speriat si s-a dus la parintii tatalui meu, in comuna 30 Decembrie. Taranca fiind, s-a dus si m-a nascut cu moasa! Cand m-am nascut eu, bunica mea a visat o gainusa pe care a dat-o la taiat si, din gainusa, a scos o stea!", spune artista pentru portalul similea.ro, citat de click.ro.



„Bunica mea avea darul de a vindeca. Era foarte credincioasa si avea puteri. Ea vindeca si oameni, si animale, pe cat putea, si era foarte iubita in sat", a completat Angela Similea.

