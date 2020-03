A trecut iarna, deci e timpul pentru sanie

Anvelope de iarnă

O centrală de încălzire

O drujbă

Vacanțe de iarnă

Haine de iarnă

Verificările pentru casă

Ai grijă de tine

Acum că iarna se află în spatele nostru și primăvara începe să-și facă simțită prezența și prin alte lucruri decât temperaturile neobișnuit de mari, te afli în cea mai bună perioadă de a cumpăra lucruri care îți sunt utile în sezonul rece.De ce ai face asta? Pe lângă faptul că eviți aglomerația specifică sezonului în care astfel de produse se cumpără, ai toate șansele să prinzi și prețuri mai bune. Drept urmare, îți lăsăm câteva exemple peste care merită să arunci o privire.Cu toate că am avut doar câteva zile din acest an în care a fost confortabil să circuli cu geamul deschis, este bine să te gândești la momentul în care va trebui să îți iei noi anvelope de iarnă. Dacă actualul set este aproape de a se uza complet, nici nu mai trebuie să stai pe gânduri. Acum este o perioadă foarte bună de a-ți lua un nou set de anvelope de iarnă , mai ales că magazinele caută să lichideze stocurile.Dacă locuiești la casă și îți dorești un mod alternativ de încălzire a locuinței, centrala este una dintre cele mai populare alegeri. Pe gaz, electrică sau pe lemne, centrala termică are avantajul de a îți oferi un grad de independentă față de serviciul clasic de termoficare. În plus, îți poți cupla centrala cu un termostat inteligent, care ține cont de temperatura din casă și de momentele în care ești plecat.Dacă tot am menționat centrala pe lemne, o drujbă poate fi un instrument foarte util dacă alegi acest tip de încălzire. Din fericire, există multe mărci din care poți alege, astfel încât să poți avea un ajutor de nădejde. O drujbă Husqvarna , Stihl sau Bosch reprezintă variante ce merită atenția ta.Există două tipuri de vacanță de iarnă: cele care te mențin în sezonul rece și cele care îți oferă o porție de vară atunci când ai nevoie cel mai mult de ea. Așa că începe să arunci o privire pe ofertele agențiilor de turism și decide ce ți se potrivește cel mai bine. Ține cont însă și de limitările impuse în acest moment de către răspândirea coronavirus. Un ultim sfat la acest capitol: niciodată nu este prea devreme să te gândești unde vei face Revelionul.La fel ca disponibilitatea anvelopelor de iarnă, acum este o perioadă bună de a alege haine de iarnă la prețuri foarte bune. Dacă vacanța de iarnă va fi cu aceleași temperaturi reci, atunci echipamentele numai bune pentru pârtie ar trebui să se afle pe lista ta de cumpărături.Din când în când, este bine să te ocupi de anumite verificări. Dacă toată lumea se gândește să-și cumpere un aparat de aer condiționat în ultima lună de primăvară, apoi în cele de vară, a fi împotriva curentului este un obicei foarte sănătos. La fel se întâmplă și cu verificarea instalațiilor de gaze – majoritatea aleg să le facă atunci când se răcește vremea. Fiind la început de primăvară, nu ne putem gândi la o perioadă mai bună pentru acest lucru. Cel mai important lucru de care trebuie să ții cont este alegerea unei firme autorizate pentru revizia instalației de gaze și a centralei termice (dacă deții așa ceva). Furnizorul tău de gaz ar trebui să aibă recomandări în acest sens.Pe lângă această revizie, asigură-te că ai un detector de gaze funcțional. Pentru maxim 200 de lei adaugi și un stingător, ca să ai tot ce îți trebuie în caz de neplăceri.Nu în ultimul rând, venirea sezonului cald îți oferă mai multe oportunități de a avea o mai bună grijă de tine. Apariția fructelor și legumelor de sezon, posibilitatea de a face sport în natură, realizarea analizelor de bază – toate acestea ar trebui să se afle pe lista ta de priorități. Degeaba îți iei cea mai bună sanie pe timp de vară, dacă cel care stă pe ea nu se simte chiar bine.