A treia zi de scandal la Biroul Electoral Central. O decizie privind renumararea voturilor așteptata miercuri

Scandalul continuă pe tema votului exprimat, duminică, la alegerile locale, în Sectorul 1. Biroul Electoral Central este așteptat să ia, miercuri, o decizie privind renumărarea voturilor. Între timp, candidații PSD au cerut renumărarea voturilor în toate secțiile din Capitală. Miercuri dimineață, primarul în funcție Dan Tudorache și susținători ai săi au ieșit în stradă pentru […] The post A treia zi de scandal la Biroul Electoral Central. O decizie privind renumărarea voturilor așteptată miercuri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.