A vazut ca burta i se umfla si si-a facut un test de sarcina: a iesit pozitiv!

O femeie din Marea Britanie a avut parte de o experienta socanta pe care, cu siguranta, nu o va uita prea curand.

Totul a inceput in momentul in care a observat ca are abdomenul mai umflat decat de obicei. Deoarece obisnuia sa se iubeasca des cu partenerul ei, tanara a facut un test de sarcina, care s-a dovedit a fi pozitiv.

Cei doi au fost in culmea fericirii in momentul in care au aflat acest lucru si, pe masura ce lunile treceau, deveneau din ce in ce mai nerabdatori sa isi stranga copilul in brate.

Din cauza lipsei banilor fata nu si-a facut niciun control de specialitate, pentru a vedea cum evolueaza sarcina, insa s-a straduit din rasputeri sa manance cat mai sanatos si a renuntat la toate viciile pe care le avea.

In a 8-a luna de "sarcina", cand burta parea a fi deja mai mare decat in mod normal, tanara a simtit in mod repetat dureri puternice in abdomen. Deoarece nu voia sa piarda copilul, a mers de urgenta la un spital.

Acolo, dupa mai multe teste si analize, a primit o veste socanta din partea medicilor: ea nu avea in pantece un copil, ci o tumoare uriasa, care cantarea nu mai putin de 4.9 kilograme.

Din fericire fata a scapat teafara dupa o operatie complicata, insa acum nu poate suporta gandul ca bebelusul pe care il astepta cu atat nerabdare nu a existat de fapt niciodata.

