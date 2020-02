A vazut intr-un supermarket o femeie insarcinata, imbracata in pijamale si cu un ochi invinetit. Urmarea este neasteptata

supermarket

Un barbat a povestit pe Internet o intamplare la care a fost martor intr-un supermarket si care l-a facut sa aiba din nou incredere in oameni. Postarea lui a devenit virala in mediul virtual:



„Era trecut de ora 22 si stateam la coada la supermarket, la singura casa care mai era deschisa. In fata mea era o tanara in jur de 20 de ani insarcinata, care era imbracata in pijamale si avea un ochi invinetit.



─ Sunteti bine?, a intrebat-o casierul cand a venit randul ei la coada.



─ Da, nu stiu daca mai am bani pe card si nu am gasit niciun bancomat in zona. Cum pot sa aflu?



─ O sa scanez un produs, inchid bonul si o sa vedem daca plata va fi acceptata.



─ In regula, sper sa mai am ceva pe card.



Din pacate, cardul femeii a fost refuzat pentru ca nu avea fonduri suficiente.



─ Nu aveti bani cash?, o intreaba casierul.



─ Nu am. Cred ca mi-a luat toti banii de pe card. Fostul meu iubit m-a dat afara din casa in seara asta. A venit acasa si mi-a spus ca acest copil nu are cum sa fie a lui, m-a lovit si m-a aruncat in strada. Nu stiu cum o sa ma descurc. O sa stau la o prietena pana ma pun pe picioare.



Un barbat din spate ii spune casierului:



─ Platesc eu cumparaturile doamnei. Pune totul pe bonul meu te rog!



Ma dau la o parte pentru ca el sa poata ajunge cu carutul langa femeie. Avea un cos plin. Casierul a inceput sa scaneze si produsele barbatului alaturi de cele ale tinerei insarcinate.



─ Nu, nu pot accepta. Va rog!, a spus ea printre suspine.



─ Draga mea, crede-ma ca stiu ce fac. Mama mea a fost data afara din casa cand era insarcinata cu mine pentru ca tata credea ca il insela. Mama a fost nevoita sa isi ia doua slujbe pentru a putea sa imi asigure mie un trai decent. Sa nu ii mai lasam pe cei cu probleme de incredere sa ne mai guverneze viata!



─ Imi pare rau, dar nu pot sa accept. Eu nu am un loc de munca si nu o sa am cum sa va returnez banii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.