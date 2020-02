A vazut pe holurile unui spital o femeie foarte batrana, cu parul roz. I s-a parut amuzanta, asa ca s-a dus la ea si a intrebat-o daca poate sa ii faca o poza. Raspunsul batranei a lasat-o fara cuvinte! Multi oameni au plans

Povestea din spatele acestei imagini poate reprezenta o adevarata lectie de viata pentru toata lumea.

Fotografia a fost facuta de o tanara care a ramas fara cuvinte in momentul in care, pe holurile unui spital, a zarit o batranica cu parul roz, plina de viata, in ciuda varstei inaintate pe care o avea.

„Mi-am facut un nou prieten astazi. Mi-a dat permisiunea sa o fotografiez si sa ii pun poza pe Facebook, dar doar daca voi spune tuturor ca este o tanara in varsta de 93 de ani.

I-am spus ca persoana si parul ei roz mi-au inveselit ziua. Stiti ce mi-a raspuns? . Asemenea oameni exista, si ar trebui sa primeasca aprecierile noastre”, a scris tanara in descrierea pozei pe care a urcat-o pe contul ei de socializare.

Imaginea a devenit virala in scurt timp si a strans zeci de mii de like-uri si comentarii, unii oameni fiind impresionati pana la lacrimi de optimismul si energia bunicii.

