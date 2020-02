A vazut un obiect plin de namol in padure, l-a curatat si si-a dat seama ca e un aparat foto. Cand s-a uitat la poze a inghetat, a pus imediat mana pe telefon: ,,Erau 581…” Ce descoperise e incredibil

Michael Comeau a fost foarte suparat atunci cand si-a scapat din greseala camera foto intr-un parau, in timp ce urca pe munte. Isi aminteste: ,,Stateam pe un mic pod, faceam poze, si trepiedul meu a alunecat, iar aparatul a cazut in apa”.

Barbatul a sarit in apa pentru a-l recupera, a cautat timp de jumatate de ora, dar nu a gasit nimic. Aparatul nu era foarte scump, dar lui Michael ii parea rau mai mult de pozele pierdute, de fapt, era distrus pentru ca nu le mai avea.

Credea ca nu va mai vedea acele imagini niciodata, dar habar n-avea ca peste 7 ani altcineva ii va descoperi aparatul. Profesorul John Noerr facea o plimbare in compania fiului lui, atunci cand a observat un obiect acoperit de namol, la marginea paraului. Mai apoi a aflat ca e o camera foto, dar ce era si mai uimitor era ca cardul de memorie era intact.

Una dintre imagini era cea a unei doamne mai in varsta, asa ca John si-a dat seama ca, probabil, acele imagini inseamna mult pentru proprietarul camerei. John a adaugat: ,,Femeia parea in mode evident bolnava, in ultima faza de cancer. Parea muribunda. Cand m-am uitat cu tatal meu la poze, ne-am zis ca trebuie sa-l gasit pe tipul asta.”

Cei doi au cautat indicii in toate cele 581 de poze de pe cardul de memorie, si, in cele din urma, au reusit sa contacteze proprietarul. Michael a zis: ,,Am crezut ca e un miracol. Ma intrebasem ce se intamplase cu acea camera. Oare plutea pe undeva in deriva?”

Imaginile erau cu atat mai importante cu cat mama sa pierduse lupta cu o boala necrutatoare, iar imaginile erau amintiri valoroase despre ea.

