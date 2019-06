A venit caldura si au aparut mustele. Iata solutia naturala care te scapa de insuportabilele insecte pentru totdeauna

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mustele sunt destul de suparatoare si se afla mereu in preajma noastra. Traiesc o luna, timp in care se inmultesc constant. Daca nu vrei sa apelezi la solutiile din comert, pline de chimicale, iti poti face singura o solutie la tine acasa. Ai nevoie de: 2 linguri de sapun lichid diluat 10 picaturi de ulei esential de menta 10 picaturi de ulei esential de lamaita o sticla cu pulverizator o cana de apa Amesteca apa si sapunul in sticla. Apoi adauga uleiul esential. Amesteca bine si aplica in toata casa, o data la doua saptamani. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...