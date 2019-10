A venit cartea verde a lui Gai Assulin. Ar putea debuta diseara

Gai Assulin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficialii Politehnicii Iasi au anuntat ca au primit cartea verde a mijlocasului israelian Gai Assulin. Acesta are drept de joc și ar putea bifa, în această seară, primele minute în tricoul Politehnicii Iasi. Au sosit primele rulouri de gazon pentru Stadionul "Emil Alexandrescu" - FOTO Formatia Politehnica Iasi va evolua in aceasta seara, de la ora 20.30, in deplasare, in Banie, cu Universitatea Craiova. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. politehnicii iasi cartea verde : (function(window,document,undefined ...