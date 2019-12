A venit din Italia sa-si petreaca sarbatorile acasa, insa a fost omorat din bataie, la Craiova. Povestea tragica a unui barbat din Olt

Moartea fulgeratoare a unui barbat stabilit de mai multi ani in Italia a venit ca un trasanet pentru toti cei apropiati lui Grigore Popescu, Grig, originar din judetul Olt. Acesta a venit sa-si petreaca sarbatorile acasa, insa si-a gasit sfarsitul la Craiova, omorat din bataie.

Grigore Popescu, un barbat stabilit de mai multi ani in Italia a vrut sa vina in Romania pentru a-si petrece sarbatorile de iarna acasa. Desi ar fi trebuit sa fie o vacanta frumoasa pentru el si familia sa, s-a intamplat o mare tragedie. Barbatul a fost ucis de catre un sofer, pe 21 decembrie. Potrivit informatilor din presa, agresiunea a avut loc in Craiova.

Fiind sub influenta bauturilor alcoolice, Grigore s-a hotarat sa traverseze strada printre masini, insa un sofer nu a luat de bine gestul pe care barbatul a vrut sa-l faca si a coborat din masina si i-a aplicat mai multe lovituri in zona fetei. Barbatul a fost lasat inconstient in mijlocul strazii, iar soferul a parasit locul incidentului.

Grigore a fost transportat de urgenta la spital, unde a intrat in coma, iar dupa sapte zile a murit. Agresorul a fost identificat si retinut, insa Grigore a lasat in urma foarte multa durere.

La doar 41 de ani barbatul a lasat o sotie vaduva, dar si o micuta de doar 6 ani. Prietenii si apropiati sunt in stare de soc si nu le vine sa creada cele intamplate.

