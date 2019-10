A venit iarna! Carosabil acoperit cu zapada! Au fost imprastiate tone de material antiderapant

deszapezire google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noapte alba pentru drumarii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov: Lucratorii au imprastiat tone intregi de material antiderapant in zonele cu caderi de zapada sau formare de polei. Astfel, pe DN 7C Km 116+808 - 132+000 Balea Lac - Balea Cascada(Sb), zapada framantata masoara 1-3 cm, iar in Brasov, Sibiu, Mures, Harghita si Covasna carosabilul este umed. Pe sectoarele de drum amintit s-a actionat cu 6 utilaje si s-au raspandit 21 tone material antiderapant in intervalul orar 17:30/06.10.2019 - 07:30/07.10.2019. Serviciul Drumuri Nationale Sibiu a actionat cu 3 autoutilaje si s-au raspandit 9 tone sare pe: DN 7C, iar la Miercurea Ciuc s-a actionat cu 3 autoutilaje si s-au raspandit 12 ...