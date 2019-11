A violat si alte fete! Complicele lui Gheorghe Dinca a rupt tacerea! Ce a spus despre Luiza Melencu!

Rasturnare de situatie in cazul presupusului complice al lui Gheorghe Dinca. Stefan Risipiteanu, barbatul de 46 de ani arestat, joi, in celebrul dosar Caracal nu ar fi recunoscut nimic in fata anchetatorilor. ”Am violat eu altele, dar pe asta nu”, ar fi spus el, senin, in fata instantei, referindu-se la Luiza Melencu.

Surse judiciare au precizat ca informatia care a circulat zilele trecute, potrivit careia Stefan Risipiteanu ar fi recunoscut ca a violat-o pe Luiza Melencu, este eronata.

Cum au ajuns anchetatorii la Risipiteanu

Barbatul nu ar fi recunoscut nimic, mai degraba a negat aceasta ipoteza, dar ar fi facut si o declaratie socanta in fata judecatorului de la Tribunalul Bucuresti.

In acest context, surse judiciare au declarat cum au ajuns anchetatorii la Risipiteanu. De la bun inceput, barbatul le-a intrat in vizor, fiind cunoscut ca o persoana care il frecventa pe Gheorghe Dinca. Astfel ca oamenii legii au cautat inca din primele momente dupa probe fizice care sa indice existenta a doua persoane in locurile unde s-a stabilit preliminar ca a fost tinuta Luiza.

Urmele de saliva l-ar fi dat de gol pe Risipiteanu

Din noianul de probe fizice, specialistii ar fi descoperit unele pe care s-a gasit material biologic. Sursele judiciare arata ca anumite urme puternice de saliva ar fi probele care l-au dat de gol pe Risipiteanu. Dovezile ar fi indicat in mod clar anchetatorilor ca, la momentul ororilor, ar mai fi participat o persoana, alta decat Dinca. (NU RATA: I-am gasit familia presupusului ucigas in serie din Caracal)

Dupa primele cercetari, anchetatorii ar fi stabilit ca profilurile de material genetic ale lui Risipiteanu nu corespundeau cu cele ale lui Dinca, ale fetelor rapite sau ale altor persoane.

Marturia lui Dinca

Pentru a inchide cercul probatoriu, anchetatorii au reusit sa smulga, in final, de la Dinca si marturia directa care sa il plaseze pe Risipiteanu la locul si momentul presupusei fapte de viol. Cat despre locurile concrete in care s-a gasit saliva, sursele citate nu au dorit sa ofere amanunte, spunand doar: ”Pe ici, pe colo, poate pe jos”.

“A ajuns inopinat in curtea imobilului“

Giorgiana Hosu, adjunctul DIICOT, a anuntat,in 27 noiembrie, ca a fost retinut inculpatul de 46 de ani. Ulterior, Stefan Risipiteanu a fost arestat pentru 30 de zile.

“La data de 14.04.2019, in jurul orelor 12.00, dupa ce inculpatul Dinca Gheorghe a rapit-o, prin constrangerea cu acte de violenta, pe victima Melencu Mihaela Luiza, ce astepta «la ocazie » pe raza municipiului Caracal, judetul Olt, a transportat-o la domiciliul sau, in scopul exploatarii sexuale in interes personal si in aceste imprejurari a fost surprins de catre inculpatul retinut astazi. Acesta a ajuns inopinat in curtea imobilului, unde a observat victima sechestrata in autoturism”, a aratat adjunctul DIICOT.

Ce ar fi cerut Risipiteanu

Giorgiana Hosu a precizat ca inculpatul facea parte din anturajul lui Dinca si era folosit de catre acesta, ocazional, la diverse munci in gospodarie.

“La explicatiile oferite de catre inculpatul Dinca Gheorghe in sensul ca victima este o fata pe care a adus-o pentru a intretine relatii sexuale, inculpatul retinut i-a solicitat acestuia sa-i permita si lui intretinerea de astfel de relatii cu Melencu Mihaela Luiza. In aceste imprejurari, pentru a-si conspira faptele, inculpatul Dinca Gheorghe a fost de acord”, a mai declarat procurorul.

“Nu exista nici o conexiune intre inculpat si vreun grup de criminalitate organizata“

Astfel, cei doi ar fi violat-o in aceeasi zi pe tanara lipsita de libertate.

“Barbatul retinut astazi, autor al infractiunii de viol in forma agravata, este o persoana fara ocupatie, fara pregatire, fara venituri si fara un domiciliu stabil. Este necasatorit, nu are copii si este cunoscut ca fiind consumator de bauturi alcoolice. As dori sa fac o subliniere foarte importanta pentru a evita speculatiile si anume ca, acesta nu este cunoscut cu antecedente penale si nu exista nici o conexiune intre inculpat si vreun grup de criminalitate organizata investigat de catre DIICOT.

De asemenea, pana in acest moment, nu exista nici un indiciu ori proba din care sa rezulte ca ar fi avut vreo forma de participatie la comiterea infractiunilor retinute deja in sarcina inculpatului Gheorghe Dinca.

Cu alte cuvinte, inculpatul retinut astazi nu este complice, instigator sau co-autor la savarsirea celorlalte infractiuni pentru care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Gheorghe Dinca”, a mai aratat, miercuri, Giorgiana Hosu.

