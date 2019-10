A vrut sa se sinucida! Mama Denisei Raducu, cautata o noapte intreaga! Cum a fost gasita

A fost o perioada extrem de grea pentru Geta Dovleac dupa ce Denisa Raducu s-a stins din viata. Vestea ca regretata artista a pierdut lupta cu boala grea a daramat-o si luni la rand familia a avut grija sa-i fie alaturi in permanenta deoarece la un moment dat a amenintat ca se sinucide.

Din fericire pentru familia lor, Geta Dovleac si-a gasit puterea si a mers mai departe. Cu durere in suflet traieste si acum, insa e sigura ca de acolo de sus, Denisa o vede si ii este alaturi.

„Am plecat intr-o noapte pe la 12:00, am fost la cimitir. Eu m-am intors si m-am culcat in masina. Marian m-a cautat toata noaptea, m-a cautat cu vecinii. M-a cautat pe calea ferata pentru ca eu cu o zi inainte am zis ca ma duc sa ma arunc. M-a gasit spre dimineata in masina”, a spus Geta Dovleac dupa cateva luni de la moartea Denisei Raducu.

Au trecut mai bine de doi ani de la moartea Denisei. Atat tatal regretatei cantarete, cart si mama ei, merg zilnic la mormant, acolo unde aprind lumanari si se roaga pentru fiica lor. De asemenea, sute de fani merg la Stefanesti si duc cadouri pe care le lasa pe mormantul cantaretei pe care au apreciat-o si ale carei melodii inca le asculta.

„23 iulie 2017. Au trecut doi ani… 2 ani negri si plini de durere din lungul tau turneu in care ai plecat mult prea devreme si fara voia ta. Un turneu catre Cer unde din pacate biletul are o singura calatorie, fara cale de intoarcere! Viata este de neinteles , erai un copil care abia incepuse sa se bucure cu adevarat de viata”, este mesajul transmis de Geta Dovleac in ziua in care s-au implinit doi ani de la moartea Denisei.

Va reamintim ca evenimentul trist din familia Denisei Raducu s-a produs pe data de 23 iulie 2017. Atunci, cantareata s-a stins din viata dupa mai bine de jumatate de an de lupta cu boala grea. Familia i-a fost tot timpul alaturi si cu totii sperau ca artista sa se faca bine.

