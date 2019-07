AB InBev renunta la cea mai mare listare globala din acest an din cauza conditiilor de pe piete

Anheuser-Busch InBev NV a anunţat că nu va merge mai departe cu planificata listare la Bursa de la Hong Kong a afacerii sale din regiunea Asia-Pacific - Budweiser Brewing Company APAC Ltd - în ceea ce ar fi fost cea mai mare Ofertă Publică Iniţială (IPO) din acest an, transmite Reuters preluat de agerpres.

Luna aceasta, AB InBev, producătorul numărul unu de bere la nivel mondial, anunţase că vrea să obţină până la 9,8 miliarde de dolari prin listarea la Bursa de la Hong Kong a afacerii sale din regiunea Asia-Pacific. Listarea ar fi ajutat la reducerea datoriilor AB InBev, care au crescut exploziv în 2016 ca urmare a preluării rivalului SABMiller pentru 104 miliarde de dolari, o tranzacţie care a creat un gigant care domină 30% din piaţa mondială a berii.Anularea Ofertei Publice Iniţiale este o lovitură pentru Bursa de la Hong Kong, care este în urma rivalilor de la New York Stock Exchange şi Nasdaq în privinţa listărilor din acest an."Decizia de anularea a fost determinată de câţiva factori, inclusiv actualele condiţii de pe piaţă", se arată în comunicatul AB InBev.Budweiser Brewing Company APAC, al cărei portofoliu cuprinde peste 50 de branduri de bere, inclusiv Stella Artois şi Corona, intenţiona să vândă 1,6 miliarde de acţiuni la un preţ cuprins între 40 şi 47 dolari Hong Kong per titlu, conform unui document consultat de Reuters.Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au declarat că ofertele primite de AB InBev de la fondurile speculative şi cele care oferă servicii de gestionare a averilor evaluau o acţiune Budweiser APAC sub 40 dolari Hong Kong."Au făcut ceea ce trebuia. Sunt încântat că nu au mers mai departe cu planurile dacă cererea a fost slabă", a declarat Nico von Stackelberg, analist la Liberum, referindu-se la decizia AB InBev.Compania nu exclude în viitor lansarea unei Oferte Publice Iniţiale, spunând că "va monitoriza cu atenţie condiţiile de pe pieţe".Principalul merit al listării la Hong Kong ar fi fost crearea unui campion în regiunea Asia-Pacific, unde vânzările de bere încă înregistrează creşteri.Chiar la limita inferioară a preţului acţiunilor, Oferta Publică Iniţială ar fi fost cea mai mare din lume în 2019, depăşind-o pe cea a Uber, care a obţinut 8,1 miliarde de dolari în urma listării la Bursa de la New York, arată datele Refinitiv.