ABA Someș-Tisa a deschis dosare penale pentru doua balastiere care exploatau ilegal din albia Somesului Mic

Noua generatie de hackeri din Valcea a intrat in afaceri cu cocaina. Achizitiile care i-au dat de gol: vile scumpe si masini de lux Vile, terenuri si masini de lux achizitionate de membrii unei grupari din judetul Valcea, specializate in fraude informatice si trafic de droguri, au atras atentia procurorilor DIICOT. Gruparea a reusit sa stranga sume uriase de bani negri, de ordinul a catorva milioane de euro, in doar un an, potrivit datelor din ancheta.

Descinderi DIICOT la mai multi proxeneti din Mangalia acuzati ca racolau fete sarace pentru turism sexual Procurorii DIICOT Suceava au descins miercuri dimineata la noua adrese de pe raza judetului Constanta. Perchezitiile au loc intr-un dosar in care noua persoane sunt acuzate de trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism.

Raport UE: Romania nu mai indeplineste nici unul din cele patru criterii pentru aderarea la moneda Euro Romania este singurul stat membru din statele UE aflate in afara zonei euro care nu indeplineste niciun criteriu pentru adoptarea monedei unice europene, releva datele raportului de convergenta din anul 2020 publicat miercuri de Comisia Europeana si citat de Calea Europeana.

Deputatul Dorel Caprar, trimis in judecata de DNA in dosarul spagilor de la DRDP Timisoara, s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste Deputatul aradean Dorel Caprar s-a inscris in Partidul Puterii Umaniste (social-liberal) si devine astfel al patrulea parlamentar al umanistilor. In urma cu doar o zi, in acest partid s-a inscris si Teodor Melescanu, fost ministru de Externe.

Filmul „Pe aripile vântului", considerat rasist, a fost retras de pe platforma HBO Max Filmul „Pe aripile vântului“, caracterizat de unii istorici revizionist, a fost retras de pe platforma HBO Max, în plină mişcare de protest contra rasismului şi a violenţelor Poliţiei care vizează persoanele de culoare în Statele Unite. De asemenea, comedia „Little Britain“ a fost retrasă de pe BBC iPlayer, Netflix şi BritBox.

Tragedie într-o familie din Botoșani. Un copil de 12 ani s-a spânzurat, de teamă să nu fie pedepsit de părinți Dramă într-o familie din Botoșani, după ce un minor de 12 ani s-a spânzurat, din teama de a nu fi pedepsit de părinți.

Ionut Popa in stare grava in spital. Antrenorul care a salvat-o de la retrogradare pe ACS Poli Timisoara a suferit un stop cardio respirator Tehnicianul a fost internat marti seara in sectia ATI a Spitalului Judetean din Arad, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. „Este in stare grava. E in coma. A suferit un stop cardiorespirator si din ceea ce spune medicul neurolog, tumorile de la nivelul capului au crescut", a transmis o sursa din cadrul Spitalului Judetean Arad.

Margherita de la Clejani a recunoscut în sfârșit: "Mă injectez cu..." De când a ajuns în atenția presei pentru că a făcut accident cu mașina sub influența drogurilor, Margherita continuă să uimească pe toată lumea, mai ales pe social media.