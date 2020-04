ABADL, precizari despre proiectul de reducere e eroziunii zonei costiere

“La mai bine de un an de zile de când o instituție a statului (A.N.P.A.) era obligată să se conformeze unor prevederi legale, nu a făcut-o. Din acest motiv, A.B.A.D.L. a revenit săptămâna aceasta cu o nouă adresă, prin care solicită celor de la A.N.P.A. conformarea cu celeritate privind prevederile ordonanței și transmiterea de urgență a protocolului de predare - primire semnat. Pentru România și Dobrogea, semnarea acestui protocol poate crea oportunități fantastice și pentru valorificarea resurselor piscicole din Marea Neagră, ceea ce până în prezent nu s-a întâmplat”, a declarat directorul A.B.A.D.L., Bogdan Bola.

la art. 1 - Se aprobă transmiterea bunurilor de la A.N.P.A către A.B.A.D.L.

la art. 2 - Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, între cele două entități, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

La art 3 - în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Apelor și Pădurilor, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, vor opera modificările în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral (A.B.A.D.L.), după mai multe adrese oficiale trimise timp de un an Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (A.N.P.A.), solicită acesteia semnarea cu celeritate a protocolului între cele două instituții prin care A.B.A.D.L. preia din administrarea A.N.P.A. terenurile pentru implementarea proiectului “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE, Faza II (2014-2020).Potrivit Anexei din OUG nr. 20/29.03.2020, pentru implementarea proiectului european, A.B.A. Dobrogea-Litoral preia în administrare de la A.N.P.A., (deținerea bunurilor reprezentând o condiție obligatorie în astfel de proiecte) ape maritime interioare, plaje cu destinație turistică, plajă neamenajate și faleze din: Năvodari, Constanța, Agigea, Eforie Nord, Tuzla, Costinești, 23 August, Mangalia și Limanu.După apariția ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 20/29 martie 2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor - Administrația Națională "Apele Române", A.B.A. Dobrogea-Litoral a transmis către A.N.P.A, așa cum prevede OUG, o formă a protocolului de predare-primire cu privire la transmiterea terenurilor, prima adresa fiind trimisă la data de 18.04.2019.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură a retrimis Protocolul către A.B.A.D.L., prin e-mail abia la data de 04.08.2019 și a impus condiția de a reprimi în administrare aceste terenuri, după finalizarea proiectului de reconstrucție costieră, AMENDAMENT CE NU ESTE CONFORM CU TEXTUL ORDONANȚEI.OUG 20/29.03.2020, care cuprinde trei articole succinte, menționează:Astfel că, în ceea ce privește art. 2, Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură refuză semnarea protocolului de un an, în conformitate cu reglementările stricte ale OUG care nu prevăd condiția impusă de A.N.P.A., iar în cazul art. 3 terenurile au fost înscrise în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului - Anexă 12 la HG nr. 1705/2006 și au fost deja trecute în cărțile funciare administratorul fiind A.N.A.R. prin A.B.A. Dobrogea - Litoral.Precizăm că Guvernul României a adoptat, în urmă cu un an, în regim de urgență actul normativ, care “vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată”, a transmis un comunicat din partea ABADL.Citește și: Contract de peste 1,67 miliarde de lei, în stand by. Licitația pentru reabilitarea plajelor, amânată pentru finele lui mai