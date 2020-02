Abandonat in gara la 8 ani, Marius isi spune povestea incredibila la “Totul pentru dragoste”: “Am indurat multe, dar mereu Dumnezeu a fost cu mine”

marius constantin 1

Vreme de 16 ani, Marius Emil Constantin a trait pe strazi si in gari. Pe mama nu si-o mai amintea, iar in dreptul tatalui este o liniuta. Intreaga lui poveste cu adevarat impresionanta o va spune astazi, de la ora 14.00, la ”Totul pentru dragoste”, emisiune prezentata de Mirela Vaida la Antena 1.

„Era 26 decembrie 1990 si aveam opt ani. Ii facusem pe 21 decembrie. Mama mea mi-a zis ca mergem sa mancam o prajitura si am ajuns in gara din Timisoara. M-a lasat acolo si a plecat, iar eu am ramas asteptand sa apara cu prajitura si sucul. Cand doi politisti au venit la mine si m-au intrebat cum ma cheama le-am zis ca Marius. Atat. Nu stiam unde locuiam. Pe mine in acte ma chema Emil Constantin, dar mi se zisese Marius. Eu doar atat stiam”, povesteste el in cadrul emisiunii ”Totul pentru dragoste” de la Antena 1.

Astazi, la 35 de ani, copilul strazii, asa cum il stiu multi, este un om implinit, tata fericit si un sot iubitor. Spune ca mereu a crezut in Dumnezeu si ca iubeste viata care, chiar daca este grea, este si foarte frumoasa.

„Am cersit, nu am avut ghete, umblam descult, am trait in gara si pe strazi. Am indurat multe, dar mereu Dumnezeu a fost cu mine. Eram si bucuros si trist, si flamand de multe ori, dar mereu am crezut ca Dumnezeu va face ceva si ma va ajuta!”, marturiseste barbatul.

Cum a reusit Marius Emil Constantin sa treaca peste dramele din viata sa si sa ajunga omul care este astazi, telespectatorii vor afla de la ora 14.00, la Antena 1.

