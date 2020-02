ABBA va lansa noi cantece in septembrie

Muzicianul Benny Andersson, fostul membru al trupei suedeze ABBA, a declarat că fanii formației vor avea parte de noi cântece, care vor fi lansate "în septembrie", potrivit dazeddigital.com, scrie Mediafax.

Într-o conversație pe site-ul ABBA Talk, Andersson a fost întrebat când va lansa noi piese, iar acesta a răspuns: "Vin anul acesta. Cred că după vară. Dar pot doar să ghicesc, pentru că nu sunt foarte sigur".

Muzicianul a mai spus că nu poate decide singur, dar crede că momentul lansării va fi luna septembrie.

În 2018, trupa a anunțat că înregistrează noi materiale pentru prima dată în 35 de ani, însă anunțul nu s-a concretizat printr-o lansare până în prezent.

O nouă piesă, "I Still Have Faith In You", urma să fie lansată pe BBC în 2018, o alta anunțată era "Don’t Shut Me Down".

Anterior, Bjorn Ulvaeus și foștii săi colegi, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad și Agnetha Faltskog, s-au reunit pentru a planifica un turneu virtual, în care vor apărea sub forma unor avataruri digitale.

Trupa suedeză ABBA, care a fost activă între anii 1974 și 1982, a devenit cea mai bine vândută formație din istoria muzicii pop, grație unor piese precum "Money, Money, Money", "Mamma Mia" și "The Winner Takes It All". ABBA s-a făcut remarcată prin câștigarea concursului Eurovision, cu piesa "Waterloo", în 1974.

Membrii trupei, Agnetha Faltskog, Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad, nu au mai susţinut în mod oficial niciun concert împreună după ce s-au despărţit, în 1982. Björn şi Agnetha au fost căsătoriţi din 1971 până în 1980, în timp ce Benny şi Anni-Frid au divorţat în 1980, după o căsnicie de doar doi ani.

Grupul a fost introdus în Rock and Roll Hall of Fame în 2010, iar, în 2015, piesa "Dancing Queen" a fost inclusă în Grammy Hall of Fame.