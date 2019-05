Abia ce s-au casatorit si vine bomba. Brigitte si Pastrama divorteaza deja?!

Brigitte Sfat si Florin Pastrama s-au casatorit in urmi cu doua zile, dar casnicia lor ar urma sa fie sortita esecului . Sau asta, cel putin, sustine Carmen Harra.

„Conform numerologiei, Brigitte si Florin Pastrama sunt codificati amandoi cu numarul 6. Energetic vorbind, intre Brigitte si Florin este o potrivire si o relatie karmica. Relatiile karmice sunt foarte intense, dar au dezavantajul ca se darama brusc. Acestei relatii ii dau o sansa pentru o perioada de timp in care va fi foarte intensa. Eu i-am spus de la inceput lui Ilie Nastase (fostul sot al lui Brigitte Nastase – n.r.) ca va divorta de Brigitte, iar atunci el s-a suparat pe mine. Dar iata ca am avut dreptate, iar Ilie Nastase a divortat de Brigitte. Insa lui Brigitte ii dau sansa unei relatii foarte interesante cu Pastrama, pentru ca intre ei exista o compatibilitate. Toate acestea rezulta din compatibilitatea numerologica, iar numerologia este o stiinta veche”, a spus Carmen Harra, pentru Click!

Reactia lui Ilie Nastase dupa ce Brigitte s-a maritat

Ilie Nastase nu a ramas indiferent si a reactionat dupa ce Brigitte si Pastrama s-au casatorit civil. „Trebuia sa renunte mai demult la numele de Nastase. Eu am o sotie care imi poarta deja numele si cu care voi face nunta in august. Nu-i urez nimic, imi urez mie. Am terminat cu ea, eu sunt fericit acum si ma intereseaza doar de mine si de sotia mea”, a declarat fostul tenismen.

