Abris Capital a achizitionat cel mai mare furnizor de solutii de livrare e-commerce din Polonia

Fondul de private equity Abris Capital, care deţine patru companii şi în România, a achiziţionat cel mai mare furnizor de soluţii de livrare e-commerce din Polonia, se arată într-un comunicat de presă al investitorului, transmis vineri AGERPRES, potrivit Agerpres.

Achiziţia pachetului majoritar de acţiuni al companiei R2G Polska, care operează sub brandul Apaczka, are la bază creşterea tot mai mare a comerţului electronic la nivel global. Conform previziunilor, cumpărăturile online, care au avut o creştere puternică şi constantă în ultimele două decenii, vor continua pe acelaşi trend şi în anii următori. Această tendinţă a fost accelerată şi mai mult în 2020 de pandemia de coronavirus, concretizându-se într-o creştere de 35% din valoarea pieţei în fiecare an.

Potrivit sursei citate, Apaczka are sediul în Varşovia şi funcţionează ca o platformă tehnologică şi integrator, oferind servicii complete de livrare pentru magazinele e-commerce şi clienţi de tip Soho/SME (small office/home office).

Citește și: Lovitură de teatru! Nu Mihail Neamțu este propunerea PMP pentru funcția de viceprimar al Capitalei

Pe piaţa din România, Abris a realizat fuziunea dintre Cargus şi Urgent, creând compania Urgent Cargus - un jucător puternic, numărul doi în acest sector - şi consolidând astfel o piaţă a serviciilor de curierat foarte fragmentată, prin cinci achiziţii de tip bolt-on şi o fuziune.

Pe parcursul investiţiei (2013 - 2018), compania a crescut de la circa 900 de angajaţi şi 300 de contractanţi la peste 1.100 de angajaţi şi 2.000 de contractanţi. În 2018, Urgent Cargus a fost vândută către Mid Europa Partners.

Abris Capital Partners Ltd. este un fond independent de top de private equity, înfiinţat în anul 2007, care se concentrează pe oportunităţi mid-market în ţările din Europa Centrală şi de Est (CEE). Cu un capital de investiţii de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obţinut suport financiar de la multe instituţii de investiţii de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice şi corporative, instituţii financiare, companii de asigurări şi fonduri de tip endowment de la universităţi din SUA.

R2G Polska Sp. z o.o.deţine mai multe servicii, printre care apaczka.pl, o platformă de soluţii de livrare e-commerce care operează de peste 11 ani pe piaţa de comerţ electronic. Serviciul a fost apreciat de peste 160.000 clienţi, iar în ultimii zece ani, în principal de către companiile e-commerce şi antreprenori de tip Soho/SME, care au efectuat prin intermediul platformei aproximativ 30 de milioane de livrări.