ABS Financial Services transfera in portofoliul sau business-ul Nexia CRG Expert

TotalSoft, unul dintre cei mai importanţi furnizori de sisteme informatice de business din Europa Centrală şi de Est, anunţă transferul business-ului Nexia CRG Expert către ABS Financial Services, divizia de servicii financiar-contabile a TotalSoft, potrivit unui comunicat al companiei, remis, marţi, AGERPRES

ABS Financial Services a avut o dezvoltare dinamică în ultimii doi ani, după achiziţia sa de către TotalSoft în 2018. În prezent, divizia de servicii financiar-contabile a devenit membru al Nexia International, sub numele Nexia ABS Financial Services.Tranzacţia presupune un transfer de business, prin care TotalSoft îşi propune creşterea cotei pe piaţa de outsourcing şi să ofere servicii de înaltă calitate pe piaţa locală clienţilor internaţionali care colaborează cu alte firme membre Nexia International.Achiziţia va include transferul portofoliului de clienţi şi al angajaţilor Nexia CRG Expert către ABS Financial Services.Clienţii Nexia CRG Expert activează în domenii precum real estate, servicii, comerţ, retail, energie sustenabilă şi e-commerce, beneficiind de servicii de contabilitate, fiscalitate, salarizare şi administrare personal.Potrivit reprezentanţilor TotalSoft, decizia va contribui la creşterea numărului de clienţi şi diversificarea portofoliului, prin abordarea unui segment de clienţi mai mici, în contextul în care, până în prezent, ABS Financial Services s-a axat preponderent pe clienţi mari şi mijlocii."Pentru noi, alăturarea la reţeaua Nexia International înseamnă accesul la o varietate mare de clienţi, accesul la noi oportunităţi de dezvoltare - tehnologii şi metodologii aplicate la nivel de industrie, precum şi posibilitatea de a ne face cunoscuţi şi a creşte notorietatea brandului pe pieţele internaţionale", a declarat Nicoleta Vrăjescu Dobre, ABS Financial Services.Nexia International este a noua cea mai mare reţea globală de top compusă din firme independente de contabilitate şi consultanţă, care oferă un portofoliu complet de servicii de audit, contabilitate, fiscalitate şi consultanţă.Cu sediul în Bucureşti, Nexia ABS Financial Services are o echipă compusă din 29 de specialişti cu expertiză în externalizarea serviciilor financiare: contabilitate, consultanţă fiscală şi servicii de salarizare.TotalSoft, companie românească înfiinţată în 1994, este unul dintre cei mai importanţi furnizori de sisteme informatice de business (ERP, HCM, DM şi BI) din Europa Centrală. Compania are o echipă de peste 500 de specialişti şi proiecte în 45 de ţări.