Absurdul ca proiect de tara

E foarte important sa stim unde ne aflam in acest moment. Exista pe aceasta planeta, intr-o regiune a ei numita Europa, un popor roman incapabil sa spuna care sunt valorile care-l tin impreuna si, mai ales, incotro se indreapta. In acest moment, Romania este o corabie in deriva. Dupa ce din 1990 incoace, vreme de aproape 20 de ani, am avut niste tinte, niste directii si niste aspiratii, azi parem, ca natie, mai debusolati ca niciodata.