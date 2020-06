Acționarii nuclearelectrica au renunțat la planul de a construi doua reactoare, la Cernavoda, cu o companie chineza

Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica aprobat, vineri, la solicitarea Ministerului Economiei, încetarea negocierilor cu chinezii de la China General Nuclear Power Corporation pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Guvernul va analiza alte opțiuni. Hotărârea face referire la abrogarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 Cernavodă prin organizarea unei proceduri […] The post Acționarii nuclearelectrica au renunțat la planul de a construi două reactoare, la Cernavodă, cu o companie chineză appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.