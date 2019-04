Acțiune voluntara de impadurire, in comuna Bonțida

O acțiune voluntară de împădurire va avea loc în acest final de săptămână în comuna clujeană Bonțida.

Aceasta actiune va fi organizata de catre ARMIRA TELECOM, in data de 13 aprilie 2019, incepand cu orele 9:00, aceasta actiune fiind sustinuta de catre Primăria Bonțida, impreuna cu alti sponsori/parteneri.

”In data de 13.04.2019, actionam in favoarea naturii! Cu aceasta ocazie, dorim sa ne facem cunoscuta actiunea de impadurire, desfasurata in comuna Bontida.

Este vorba despre o actiune de impadurire voluntara, care va demara impadurirea cu puieti a urmatoarei suprafete: comuna Bontida, zona Sub Coaste, cunoscuta sub denumirea "Pe Hagau", in apropierea castelului Banffy”, transmit organizatorii evenimentului.