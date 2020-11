Acțiunile caritabile și stresul pandemiei i-au adus unui milionar roman minimul de pedeapsa pentru tentativa de omor

Trimis în judecată pentru tentativă de omor, după ce a înjughiat o angajată de mai multe ori în gât, piept și adomen, milionarul Mihai Tufan s-a ales cu o pedeapsă de puţin peste 2 ani închisoare, cu suspendare. Decizia nu e definitivă, primul termen al apelului urmând să fie judecat pe 2 decembrie de Curtea […] The post Acțiunile caritabile și stresul pandemiei i-au adus unui milionar român minimul de pedeapsă pentru tentativă de omor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.