Acțiunile Facebook și Twitter au scazut dupa ce mai multe mari companii au renunțat la publicitate

Grupul Unilever, care reuneşte branduri ca Dove, Ben & Jerry's şi Hellmann's, a anunţat vineri că opreşte promovarea pe Facebook, Instagram şi Twitter în Statele Unite cel puţin până la 31 decembrie, din cauza atmosferei divizate din ţară. Informaţia a dus la scăderea acţiunilor Facebook şi Twitter cu peste 7%, relatează CNBC. Gigantul produselor de […]