Academia de Poliție i-a pastrat doctoratul lui Catalin Ionița pentru ca a plagiat doar 9%. Puțin mai mult decat Kovesi

Comisia de Etică din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru I. Cuza” a publicat, joi, argumentele pentru care nu a propus retragerea titlului de doctor pentru directorul Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Ioniță, precizând că procentul de similitudine constatat este de doar 9,22%, conform Mediafax. Comisia de Etică și Deontologie Universitară din cadrul Academia de Poliție The post Academia de Poliție i-a păstrat doctoratul lui Cătălin Ioniță pentru că a plagiat doar 9%. Puțin mai mult decât Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.