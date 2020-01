Academia Mircea cel Batran Constanta cumpara paine si carne de miel (document)

Ministerul Apărării - U.M. 02192 (Academia Mircea cel Bătrân) a atribuit societății RO-Credo SRL un contract de furnizare pâine și carne de miel.Procedura de licitatie deschisa pentru achizitie Paine și carne de miel, impartita in 2 loturi a carei valoare totala este de 163.072,65 lei fara TVA. Se vor incheia acorduri cadru cu maxim 3 operatori economici pentru fiecare lot de produse (operatorii calificați pe primele trei locuri), iar contractele subsecvente vor fi incheiate pentru doua perioade, astfel:-Primul contract subsecvent - pentru perioada 01.01-31.03.2020-Al doilea contract subsecvent - pentru perioada 01.04-31.12.2020.Fiecare participant la procedura are posibilitatea de a depune oferte pentru 1 (un) lot, mai multe sau pentru toate loturile.Estimarile cantitaților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe intreaga perioada a acordului-cadru și a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se regasesc in anexele la caietele de sarcini.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 12 zile.Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Tarabuta Octavian; Toma Alecu; Popa Catalin; Radulescu Simona; Ivanov Georgiana; Tirsoaga Mihai; Schipor Constantin; Ivan Florina; Ion Valentin; Coșofreț Gabriela.Societatea Ro-Credon SRL a fost înregistrată în anul 1995, în municipiul Constanța.Conform Registrului Comerțului, capitalul social subscris este de 3.235.200 lei, integral vărsat, compus din 1.600 părți sociale, fiecare a câte 2.022 lei.Asociații sunt Dobrogea Grup SA (asociat persoană juridică), Maria Toma, Ilie Nenu, Delia Mihaela Onea, Maria Pistol, Arseni Sarchizian, Nicolae Pascu și Fotini Teodorescu. Administratorul societății care se ocupă cu fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie este Delia Mihaela Onea.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria