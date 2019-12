Academia Navala Mircea cel Batran Constanta cumpara tocator industrial (document)

Ministerul Apărării - U.M. 02192 Academia „Mircea cel Bătrân” Constanțaa încheiat un contract cu societatea Metalsim Company SRL. Firma va furniza un tocătorindustrial de vegetație și crengi.Achiziție tocator industrial de vegetație și crengi.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 4 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Valoarea totală a contractului (fără TVA) este de 168.000 lei.Tarabuta Octavian; Toma Alecu; Popa Catalin; Radulescu Simona; Ivanov Georgiana; Tirsoaga Mihai; Schipor Constantin; Cojocaru Amelia;Ivan Florina; Ion Valentin; Zainea Florin; Simion DragoșÎnfiinţată în anul 1994, firma are sediul social în municipiul Bacău. Capitalul social subscris, de 250 de lei, integral vărsat, este compus din 25 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei. Merluşcă Profira este asociat unic şi administrator al firmei, care se ocupă de comerţul cu ridicata al echipamentelor şi al furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire. În anul fiscal 2016, societatea a avut 5 salariaţi, o cifră de afaceri de 2.485.949 de lei şi un profit de 149.961 de lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu 4 salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 4.004.063 de lei şi un profit de 488.444 de lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 5 salariaţi, cifră de 2.753.793 de lei şi un profit de 386.441 de lei.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria „Combaterea criminalităţii în achiziţiile publice”.