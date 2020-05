Academia Navala Mircea cel Batran gazda a celei de-a VI-a editie a Conferintei Internationale SEA-CONF 2020 (galerie foto)

Academia Navală "Mircea cel Bătrân" a găzduit, la sfârşitul săptămânii trecute, cea de-a VI-a ediţie a "Conferinţei Internaţionale SEA-CONF 2020".

Și ediția de anul acesta a Conferinței Internaționale SEA-CONF a fost structurată pe patru secțiuni: „Inginerie electrică, automatizare și informatică”, „Științe fundamentale, militare, lingvistice și sociale”, „Inginerie mecanică” și „Transport și management”.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a găzduit, la sfârșitul săptămânii trecute, cea de-a VI-a ediție a „Conferinței Internaționale SEA-CONF 2020”. În premieră, de această dată, schimbul de idei și dezbaterile s-au desfășurat în mediul online, context în care platforma proprie a Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” s-a dovedit a fi una performantă și s-a ridicat la nivelul cerințelor internaționale în domeniul comunicării virtuale.Și ediția de anul acesta a Conferinței Internaționale SEA-CONF a fost structurată pe patru secțiuni: „Inginerie electrică, automatizare și informatică”, „Științe fundamentale, militare, lingvistice și sociale”, „Inginerie mecanică” și „Transport și management”. S-au înscris participanți din diferite țări, printre care amintim Bulgaria, Turcia, Croația, Ucraina, alături de cei din România care au susținut 150 de lucrări.Conferința SEA-CONF reprezintă o inițiativă ambițioasă pentru comunitatea academică și științifică maritimă la nivel regional și internațional, care duce mai departe un demers științific mai vechi al instituției, Nav-Mar-Edu. An de an, manifestarea reunește participanți din diverse domenii de interes din învățământul de marină, din țară și din străinătate. Evenimentul reprezintă o oportunitate atât pentru organizatori, cât și pentru participanți de a fi la curent cu cele mai noi informații în domeniile de cercetare.Deși s-a desfășurat în mediul online, conferința de anul acesta a adus din nou în atenție subiecte de interes pentru comunitatea academică și științifică din domeniul maritim, lansând o serie de dezbateri și punând bazele unor viitoare proiecte de cercetare comune. Lucrările înscrise și susținute în cadrul conferinței vor fi publicate în „Buletinul științific al Academiei Navale”.Sursa foto: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”