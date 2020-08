Academia Romana a lansat monografia 'Pandemia COVID-19 in Romania. Aspecte clinice și epidemiologice'

Academia Română a lansat joi monografia "Pandemia COVID-19 în România. Aspecte clinice și epidemiologice", anunță romania-actualitati.ro.

Lucrarea prezintă o sinteză a cunoștințelor științifice la zi acumulate pe plan internațional, la care se adaugă experiența clinică și cercetarea fundamentală a unora dintre cei mai reputați specialiști din România.

Lucrarea este probabil cel mai amplu volum dedicat COVID-19 apărut la nivel internațional până la această dată - arată academicianul Victor Voicu.

Iar ministrul sănătății Nelu Tătaru a precizat: Într-un moment pandemic awem parte şi de momente ştiinţifice, iar pentru noi este onorant ca şi corp medical că în plină pandemie Academia Română, acest înalt for ştiinţific, certifică o muncă a unui corp medical și certifică o etapă din viața noastră, că am vrut-o sau că nu am vrut-o, că am anticipat-o sau nu, un moment pandemic.