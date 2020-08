Academia Romana a obținut anularea retrocedarii a 10.000 de hectare in zona Sarmisegetuza catre familia austriaca Kendeffy

Judecătoria Haţeg a stabilit că titlurile de proprietate emise în 2006 pe numele Mariei Kendeffy şi a fiicei sale, Elisabeth Pongracz, cetăţene austrice, prin care au fost retrocedate 10.000 de hectare din Retezat, au fost nelegale. Contestatar a fost Academia Română, litigiul fiind clarificat după 10 ani. Procesul celei mai controversate retrocedări de terenuri din […] The post Academia Română a obținut anularea retrocedării a 10.000 de hectare în zona Sarmisegetuza către familia austriacă Kendeffy appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.