Academica Clinceni - FC Viitorul, in play-out: Rivaldinho - Mergem sa facem un meci bun si sa castigam“

Meciurile contra formațiilor care se bat pentru evitarea retrogradării nu sunt ușoare. De altfel, toate echipele din play-out ne batem acum pentru acest obiectiv, nu suntem salvați matematic. Trebuie să câștigăm cele trei puncte și fiecare meci în parte, întrucât vrem să demonstrăm că alcătuim o echipă bună, chiar dacă în acest an am intrat în play-out. Eu sunt OK acum, nu mai am probleme medicale. Mi-a părut rău că nu am putut ajuta echipa, cât am lipsit, a declarat atacantul Gabriel Iancu.