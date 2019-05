Acces neautorizat in fond forestier, cu ATV-uri

ATV google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In data de 2 mai 2019, un grup de 8 ATV-uri si Buggy-uri de off-road a fost surprins de un cetatean efectuand curse ilegale in fondul forestier al statului din raza Cabanei de vanatoare Poieni, administrat de Directia Silvica Iasi. Pe baza fotografiilor si inregistrarilor video puse la dispozitie, administratorul padurilor statului a solicitat organelor competente identificarea conducatorilor mijloacelor de transport, in vederea sanctionarii contraventionale. Pe aceasta cale, Directia Silvica Iasi informeaza publicul ca accesul neautorizat in fondul forestier national cu mijloace de transport este interzis, fiind sanctionat cu amenda de la 2000 la 5000 lei, conform prevederilor art. 9, lit. f) din Legea nr. ...