Acces neautorizat in fondul forestier cu mijloace de transport

Ca urmare a identificarii in fondul forestier al statului a unui caz de acces neautorizat in fondul forestier cu ATV, numitul T.C. a fost sanctionat contraventional cu amenda de 2000 lei. De asemenea, in urma patrularilor efectuate de personalul silvic, sunt in curs de identificare conducatorii altor noua mijloace de transport care efectuau curse off-road in fondul forestier, acestia urmand a fi sanctionati, de asemenea, conform prevederilor legale. Amenzi de 15.000 de lei, date de Directia Silvica Iasi Pe aceasta cale, Directia Silvica Iasi informeaza din nou publicul ca accesul neautorizat in fondul forestier national cu mijloace de transport este interzis, conform prevederilor art. 9, lit. f) din legea nr. 4 ...