Accesul autoritatilor si institutiilor la cazierul fiscal al contribuabililor extins de MFP

Ministerul Finantelor Publice extinde accesul autoritatilor si institutiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin sistemul informatic PatrimVem, anunta un comunicat al ministerului, care apreciaza ca masura este in masura sa reduca birocratia. Avand in vedere masurile fiscale prevazute in Programul de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea procedurilor din interiorul unei institutii publice prin intermediul mijloacelor electronice si inter-operabilitatea prin sisteme informatice care sa reduca timpul alocat de cetateni interactionarii cu institutiile statului, Ordinul ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea serviciilor Ministerului Finantelor Publice puse la dispoziti ...