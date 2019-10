Acciden rutier grav. Un TIR incarcat cu furaje a fost implicat

Accident 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Traficul rutier este blocat la Sinaia in urma unui grav accident de circulatie. O persoana a fost ranita si a ramas incarcerata in urma unui grav accident de circulatie produs intre un TIR incarcat cu furaje si un autoturism. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza pe DN1 la iesirea din Sinaia catre Comarnic, judetul Prahova, traficul rutier este blocat din cauza accidentului. La locul evenimentului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si unul de prim ajutor, sustin reprezentantii ISU Prahova. EXCLUSIV! Accident rutier in zona Pacurari. Un pieton a fost lovit in plin de un autoturism - FOTO Victima se afla in stare de constienta si a primit ingrijiri ...