Un accident de circulație a avut loc în București. Un pieton care traversa neregulamentar a fost lovit de un autoturism. Din primele cercetări efectuate la fața locului de polițiști a reieșit că – la intersecția Giurgiului cu Găzarului – un pieton s-a angajat în traversarea străzii, neregulamentar, fiind lovit de o mașină și accidentat. Persoana […]

The post Accident appeared first on Cancan.ro.