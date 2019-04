Accident cu 50 de masini pe o autostrada din Germania, dupa o furtuna puternica

Accident Germania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un accident in lant cu 50 de masini s-a produs pe Autostrada A71 din Germania. Carambolul s-a produs dupa o furtuna violenta cu grindina, spun autoritatile. Cel putin 25 de oameni au fost raniti. Scene teribile au fost surprinse duminica dupa-amiaza pe autostrada A71, in centrul Germaniei, intre localitatile Suhl si Meiningen. Potrivit ziarului Bild, a fost o furtuna puternica, cu grindina, iar asfaltul a devenit alunecos. Pentru soferi, drumul a devenit un pericol major. Multi nu si-au mai putut controla masinile si au inceput ciocnirile in lant. Vezi si: Microbuz plin cu cetateni bulgari, spulberat de camion pe A1. Sunt mai multe victime Conform martorilor, coloana de automobile lovite se ...