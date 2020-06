Accident cu 6 victime, provocat de un șofer care facea live pe internet

Un tânăr de 28 de ani, care se filma în timp ce conducea şi transmitea imaginile în direct pe o reţea de socializare, a produs, în noaptea de luni spre marţi, un accident rutier soldat cu şase victime, transmite Agerpres. Accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Eminescu din municipiul Botoşani, fiind implicate patru autoturisme. […] The post Accident cu 6 victime, provocat de un șofer care făcea live pe internet appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.