​Accident cu Porsche pe autostrada A2, Bucuresti - Constanta. Doua victime. O persoana a decedat

Madalin Ionescu, prezentatorul de televiziune, sustine ca are dubii in privinta diagnosticului cu coronavirus al colegului sau, Marcel Pavel. Acesta a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care declara ca ramane circumspect fata de eficienta si acuratetea testarilor.

Milioane de oameni au urmarit sambata seara si duminica dimineata, in mediul online, apusul si rasaritul Soarelui peste monumentul megalitic de la Stonehenge, marcand astfel solstitiul de vara, conform organizatiei English Heritage, care se ocupa de conservarea monumentului vechi de aproximativ 4.500 de ani, aflat in sudul Angliei, la Wilshire.

Tanara a fost, initial, trimisa in judecata pentru loviri si alte violente, dar judecatorii au schimbat incadrarea juridica in tentativa de omor. Fiica preotului, in varsta de 19 ani, este judecata in stare de libertate si risca pana la zece ani de inchisoare. Intamplarea a avut loc in februarie 2019, cand fata era eleva in clasa a XII-a, la un liceu din Ploiesti, colega ei de apartament fiind studenta.