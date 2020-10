Accident cu sapte victime pe DJ251 (Galati) intre Matca si Valea Marului

Șoferul in varsta de 42 ani din VW este grav rănit, din cauza unei fracturi de bazin.



În această dimineață, forțele Secției de pompieri Tecuci și ale SAJ au intervenit pe DJ251 între Matca și Valea Mărului pentru un accident rutier soldat cu șapte victime.



Din primele informații, la ora 06.30 un autoturism VW Caddy cu 5 persoane circula regulamentar, cand a acroșat un tractor cu cisternă nesemnalizată, parcată pe marginea drumului.



Dupa impactul cu cisterna, autoturismul a ricoșat pe contrasens și a fost lovit in plin de o autoutilitară Iveco Daily în care erau doua persoane.



La eveniment s-au deplasat o autospecială de stingere și o ambulanta SMURD de la Sectia de pompieri Tecuci si ambulante SAJ care au dus toate victimele inclusiv șoferul tractorului au fost transportate la Spitalul Municipal Tecuci.



Dintre cei 3 bărbați și 5 femei care au suferit contuzii toracice si de membre inferioare, dar sunt stabili hemodinamic, șoferul in varsta de 42 ani din VW este grav rănit, din cauza unei fracturi de bazin