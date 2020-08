Accident cu trei raniti pe DN 1, la Azuga: Victimele au fost transportate la spital

Un youtuber a folosit algoritmi de inteligență artificială pentru a reorganiza părțile rămase din cel mai vechi film cunoscut vreodată. Filmul original, cunoscut sub numele de „Roundhay Garden Scene", a fost filmat de inventatorul francez Louis Le Prince pe 14 octombrie 1888.

Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a fixat pe 8 septembrie termen pentru pledoarii intr-un dosar in care se discuta despre hotararile CCR in cazul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte si a completurilor specializate de la Inalta Curte, decizii care a dus la anularea si rejudecarea mai multor sentinte definitive de condamnare in procese de mare coruptie.