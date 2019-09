Accident cu victime in comuna Helegiu. Mai multe autoturisme au fost implicate - FOTO

accident google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de Luni, 16 septembrie 2019, un accident rutier a avut loc in comuna Helegiu, judetul Bacau. Conform unor informatii, in accidentul rutier au fost implicate patru autoturisme. In urma accidetului au rezultat cinci victime. Din cate se pare, accidentul s-a produs pe fondul unei depasiri neregulamentare. Concret, soferul autoturismului marca Dacia Solenza ar fi intrat in depasirea unui TIR si nu a mai avut timp sa se incadreze pe banda sa, acrosand un Volkswagen Polo si un autoturism marca Logan. Doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) – Substatia Onesti, un echipaj SMURD, un echipaj de descarcerare din cadrul Detasamentului de Pompieri Onesti si mai multe e ...