Accident cumplit la Tileagd, in Bihor. O persoana a decedat. Doi copii si tatal lor, incarcerati

Accident cumplit la Tileagd, in Bihor, produs joi seara. Un mort, doi copii si tatal lor, incarcerati, dupa ce un BMW a intrat intr-o camioneta plina cu lemne. Un barbat a murit si patru persoane au fost ranite intr-un accident produs joi seara pe DN 1, in comuna Tileagd, intre un BMW si o autoutilitara, traficul fiind blocat in zona. Potrivit maiorului Camelia Rosca, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Crisana, accidentul a fost semnalat la ora 19,45, pe DN 1, in localitatea Tileagd, intre un autoturism BMW si o autoutilitara (o dubita). Soferul autoturismului a suferit leziuni mortale iar patru persoane din autoutilitara, intre care si doi copii, au fost ranite. Barbatul ...