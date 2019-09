Accident de circulatie. O femeie si un copil sunt grav raniti dupa ce s-au rasturnat cu masina. Bebelusul care se afla in autoturism a scapta nevatamat

Accident 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O femeie si copilul ei in varsta de opt ani au fost raniti grav, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe Drumul European 574, in localitatea Negreni din judetul Olt. Un alt copil aflat in masina, in varsta de un an, a scapat fara rani vizibile. Pompierii Statiei Scornicesti au intervenit, sambata seara, la un accident rutier produs pe Drumul European 574, in localitatea Negreni, judetul Olt. Potrivit pompierilor, in accident a fost implicat un singur autoturism, care s-a rasturnat langa drum si in care se aflau o femeie si doi copii. Trafic infernal in drum spre munte. Cozile se intind pe distante de 4 kilometri Acestia au ramas blocati in masina si au fost eliberati de un echipaj de des ...